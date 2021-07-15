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17:43, 15 июля 2021 года

Водитель, спровоцировавший под Орлом ДТП с четырьмя жертвами, отсидит 8,6 лет

Суд назначил виновнику общий режим.


Суд назначил наказание водителю, который в наркотическом бреду спровоцировал аварию с четырьмя погибшими в Орловском районе. Ближайшие восемь с половиной лет жизни он проведёт в колонии общего режима. Освободившись, он два с половиной года не сможет сесть за руль.

Напомним, что смертельное ДТП произошло 20 ноября 2020 года на 16 километре автодороги Орел – Ефремов. Опьяненный наркотиком водитель «Опель Инсигния» на скорости не менее 120 км/ч, нарушив ряд ПДД, выехал на встречную полосу для обгона попутного транспорта и лоб в лоб столкнулся с «Рено Логан».

В ДТП погибли водитель и три пассажирки «Рено Логан», включая 8-летнюю школьницу. 11-летняя девочка, сидевшая в салоне французской иномарки, была госпитализирована в тяжелом состоянии. Виновник аварии не пострадал.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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Артём Ежаков
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