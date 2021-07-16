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11:16, 16 июля 2021 года

Обновленный парк Машиностроителей в Ливнах откроется осенью

Губернатор Орловской области Андрей Клычков показал текущее состояние благоустройства территории.


В городе Ливны продолжается обновление парка Машиностроителей. Город выиграл это право во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Губернатор Клычков поделился фотоотчётом и информацией о текущих результатах работы.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «На сегодняшний день ведётся укладка тротуарной плитки, монтирование инженерных сетей, освещения, а также оснований под покрытие функциональных площадок. Кроме того, идёт реконструкция фонтана. В целом, выполнена четверть от общего объёма работ, но уже просматривается общая панорама обновлённой территории. К середине сентября планируем завершить благоустройство».
Парк будет многофункциональным – территорию разделят на зоны активного отдыха и неспешного променада. Для активных жителей здесь появятся спортивные дорожки, скейт-площадка, территория воркаута, мини-стадион и обновленный шахматный павильон. Для прогулок предусмотрены пешеходные магистрали, а юных ливенцев порадует детская площадка.

Недавно глава региона поделился фотоотчётом благоустройства общественной территории в Малоархангельске. Город также победил в аналогичном конкурсе. Здесь работы планируют завершить 30 сентября.

Фото со страницы Андрея Клычкова в «ВКонтакте»

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Артём Ежаков
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