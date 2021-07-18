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12:18, 18 июля 2021 года

Сегодня – день рождения Полины Виардо

Орловщина отмечают юбилей музы Тургенева.


История отношения писателя Ивана Тургенева и певицы Полины Виардо стала одной из самых романтичных в истории русской литературы. Они познакомились в 1843 году, во время первого приезда певицы в Россию. Влюбленность писателя была столь сильна, что впоследствии Тургенев ездил за своей возлюбленной по Европе, неизменно селился или в ее доме, или по соседству, став близким семейным другом.
День рождения музы и любимой женщины Тургенева традиционно отмечают на Орловщине. Накануне в родовой усадьбе писателя открылась выставка, посвященная Полине Виардо.

В основе экспозиции — уникальные экспонаты из коллекции Российского Национального музея музыки (г. Москва). В выставке также участвуют предметы и документы из фондов Орловского объединённого литературного музея И.С. Тургенева и фондов музея-заповедника «Спасское-Лутовиново».

А сегодня, 18 июля, в день рождения Виардо в Спасском-Лутовинове пройдут торжества в честь ее 200-летия. Подготовлена большая программа, включающая музыкальные, литературные и театральные выступления и встречи, тематические экскурсии, работу специальных музейных площадок.

И сегодня, в Орле, в музее Ивана Тургенева покажут спектакль-фантазию «Я шёл среди высоких гор...». В спектакле заняты сотрудники музея.

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