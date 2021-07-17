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14:19, 17 июля 2021 года

В Орле ярмарка «Хлебосольный выходной» открылась на новом месте

Сегодня первый день её работы на улице Приборостроительной.


Как сообщает сайт мэрии Орла, с 17 июля ярмарка выходного дня «Хлебосольный выходной» принимает покупателей на ул. Приборостроительной. Площадку, определённую в качестве альтернативы временно закрытой на благоустройство площади Маршала Жукова, заняли 160 предпринимателей.

Торговля ведётся со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических мер и требований Роспотребнадзора.

В связи с проведением ярмарки с 4:00 до 16:00 по субботам и воскресеньям будет запрещено движение транспортных средств по ул. Приборостроительной. Территорию ограждают автомобили ГИБДД.

В сентябре 2021 года администрация Орла совместно с предпринимателями примет решение: оставить ли ярмарку выходного дня «Хлебосольный выходной» на ул. Приборостроительной либо вернуть на площадь Маршала Жукова. О решении будет сообщено дополнительно, сообщает администрация города Орла.

Фото пресс-службы администрации города Орла

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