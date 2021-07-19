Главная » Новости



13:26, 19 июля 2021 года Орловские фермеры выбирают козоводство Несмотря на сложности, связанные с развитием этого направления, эта отрасль животноводства показывает рост. Корреспондент ГТРК «Орёл» Екатерина Игнатюк встретилась с главой личного подсобного хозяйства.





Шесть лет назад, когда в семействе Извековых появилась первая козочка заанненского типа, они и помыслить не могли, что вскоре станут обладателями внушительного стада, а увлечение так плавно перерастет в профессию, а затем и образ жизни всей семьи, включая троих сыновей - они уже сейчас активно помогают родителям в ведении домашнего хозяйства.



Когда козье молоко было распробовано, а поголовье выросло, семья задумалась о производстве молочных продуктов. Первыми были несложные творог и сливки, затем фермеры экспериментировали с различными видами сыров. А с окончательным переездом в деревню ассортимент молочной продукции расширился.



С появлением сепаратора фермерам открылись новые горизонты переработки молока. Среди продукции появилось масло, сметана, йогурты и сладости - сгущенное молоко и даже мороженое.



Нынешней зимой Извековы впервые попробовали использовать козье молоко и жир для производства бытовой химии и косметики. Варили мыло на козьем молоке, создавали крем с добавлением сливок, готовили гидрофильные плитки, скрабы, пилинги и сухой шампунь. Но несъедобный ассортимент ещё остается в рамках эксперимента. А вот съедобный пока удаётся реализовывать благодаря сарафанному радио и среди постоянных покупателей.



Алексей Извеков, глава ЛПХ: «Хочется выйти на более высокий уровень - может быть, свой магазин открыть или выйти на какие-то ярмарочные площадки, чтобы уже более широкому кругу об этом рассказать. Потому что я своей продукцией горжусь».

В этом году глава семейства подкрепил свой практический опыт в козоводстве еще и теоретическими знаниями, окончив курс школы фермера. Здесь он окончательно укрепился в идее верного выбора и обрёл единомышленников и новые знания - от азов кормления до тонкостей документооборота.



Сегодня такая отрасль животноводства, как козоводство, только набирает популярность в Орловской области. А количество хозяйств и вовсе можно пересчитать по пальцам одной руки. И тому есть причина.



Александр Шалимов, руководитель департамента сельского хозяйства администрации Орловской области: «Одному человеку сегодня развиться достаточно сложно. Большие объёмы производить они не могут, а выходить с малым объёмом на рынки продаж достаточно сложно. Хотелось бы, чтобы была некая кооперация».

Несмотря на такие сложности, козоводство - это та отрасль животноводства, в которой потенциальному фермеру будет проще начинать свой путь. В отличие от крупного рогатого скота они не требуют больших площадей для выпаса и объемных заготовок кормов на зиму. И вместе с тем, козы - это очень контактные животные, общение с которыми доставляет радость и детям, и взрослым.



Читайте также: В Орловской области увеличилось поголовье некоторых видов скота





Екатерина Игнатюк



