вторник 20.07.2021 17:14:47 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

11:27, 20 июля 2021 года

За информацию о пропавшей Виктории Гнедовой объявлено вознаграждение в 500 тыс. рублей

Деньги предназначены за предоставленные данные, которые приведут к установлению местонахождения 9-летней девочки.


УМВД России по Орловской области объявило вознаграждение в 500 тыс. рублей за информацию, приведшую к нахождению пропавшей 18 июня 9-летней Виктории Гнедовой. Об этом сообщили в пресс-службе управления. Девочка вышла из дома и до сих пор о её местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 140-145 см., среднего телосложения, лицо круглое, лоб средний, брови прямые средние, глаза голубые, нос прямой, губы средней толщины, уши средние, волосы светлые длинные;

Особые приметы: шрам белого цвета около 2 см в области колена, на спине между лопаток родинка;

Была одета: шорты синие (х/б), футболка зеленого цвета с изображениями цветов желтого цвета, белые балетки. В ушах золотые серьги с камнем.

Информацию следует сообщать: по телефону 02 (с мобильного 102) или 8 (4862) 43-32-32 (Дежурная часть УМВД). Анонимность гарантируется.

Напомним, что ранее губернатор Клычков заявлял, что отдаст свою месячную зарплату за аналогичную информацию.

Ориентировка от поисково-спасательно отряда "ЛизаАлерт" по Орловской области


Читайте также:Губернатор Клычков объявил вознаграждение за помощь в поисках Виктории Гнедовой



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.