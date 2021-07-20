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11:27, 20 июля 2021 года За информацию о пропавшей Виктории Гнедовой объявлено вознаграждение в 500 тыс. рублей Деньги предназначены за предоставленные данные, которые приведут к установлению местонахождения 9-летней девочки.





УМВД России по Орловской области объявило вознаграждение в 500 тыс. рублей за информацию, приведшую к нахождению пропавшей 18 июня 9-летней Виктории Гнедовой. Об этом сообщили в пресс-службе управления. Девочка вышла из дома и до сих пор о её местонахождении ничего не известно.



• Приметы: рост 140-145 см., среднего телосложения, лицо круглое, лоб средний, брови прямые средние, глаза голубые, нос прямой, губы средней толщины, уши средние, волосы светлые длинные;



• Особые приметы: шрам белого цвета около 2 см в области колена, на спине между лопаток родинка;



• Была одета: шорты синие (х/б), футболка зеленого цвета с изображениями цветов желтого цвета, белые балетки. В ушах золотые серьги с камнем.



Информацию следует сообщать: по телефону 02 (с мобильного 102) или 8 (4862) 43-32-32 (Дежурная часть УМВД). Анонимность гарантируется.



Напомним, что ранее губернатор Клычков заявлял, что отдаст свою месячную зарплату за аналогичную информацию.



Ориентировка от поисково-спасательно отряда "ЛизаАлерт" по Орловской области





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Артём Ежаков



