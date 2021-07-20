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18:33, 20 июля 2021 года

Сегодня Мценск отмечает День города

78 лет назад 20 июля город был освобожден от фашистских захватчиков.


20 июля - священная дата для жителей Мценска и Орловщины в целом. В этот день в 1943 году советские войска освободили город от фашистских войск. Традиционно 20 июля отмечается День города. В этом году праздничные мероприятия не проводятся из-за пандемии коронавирусной инфекции. Сегодня в сквере «Вечный огонь» горожане почтили память павших в годы Великой Отечественной войны. К мемориалу и бюстам героев возложили венки и цветы, сообщает газета «Мценский край».

Жителей Мценска с Днём города поздравило правительство Орловской области. В поздравлении, в частности, говорится: «Героические страницы истории, ратные и трудовые свершения предков, память о великих земляках-писателях – всё это было и остаётся надежным фундаментом для новых достижений».

И сегодня в Мценске состоялось памятное спецгашение почтового штемпеля, посвящённое 875-летию со дня основания города. Штемпель, который будет действителен в течение оставшихся месяцев 2021 года, передали в главное почтовое отделение муниципалитета с индексом 303030. Каждый желающий сможет попросить оператора почтового отделения погасить этим художественным штемпелем свои отправления, сообщает информационный портал Орловской области.

Фото издания «Мценский край»

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