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18:59, 20 июля 2021 года Андрей Клычков рекомендовал ускорить работу по подключению кислородной станции в больнице им. Семашко Сегодня губернатор Орловской области осмотрел новую площадку с криогенными ёмкостями и обсудил со специалистами, что необходимо предпринять для завершения работ и введения кислородной станции в эксплуатацию.





Визит губернатора в больницу им. Семашко начался с осмотра нового кислородного оборудования. Это станция из двух ёмкостей объёмом в 10 и 30 тонн и двух испарителей, которые будут превращать жидкий кислород в газ. Оборудование было доставлено, установлено на фундамент и смонтировано ещё в июне.



Больница им. Семашко - ковидный госпиталь для самых тяжёлых больных с поражением лёгких. На данный момент здесь 302 пациента, 68 из них в реанимации и все остро нуждаются в кислородной поддержке. Для её усиления и построена криогенная станция, стоимостью 26 миллионов рублей.



Игорь Дробязгин, главный врач больницы скорой помощи им. Н. А. Семашко: «Времена наступают более неопределённые, какая будет в следующий раз волна по количеству пациентов - неизвестно, и то, что поставили эту современную аппаратуру, очень важно для нас и для больных».

Следующий этап - проведение труб к корпусам и палатам, где лечатся ковидные пациенты. Губернатор выказал недовольство сроками исполнения проекта и поручил всем компетентным службам максимально ускориться. Ведь средства для выполнения работ - есть. В итоге было решено до конца недели завершить государственную экспертизу по проектной документации, привлечь подрядчиков и продолжить работу.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Это касается трубопровода - он чуть более 100 метров от самих баллонов до разводки в помещении больницы. Я подчеркну, что необходимость ускорения обусловлена тем, что на сегодняшний день при незначительном, на фоне других регионов, количестве больных имеется значительное количество находящихся в реанимации, которым без кислорода просто не обойтись. Кислородная поддержка нужна практически 60% больным, находящимся на лечении, в том числе и в средней, и в лёгкой форме».

Пока кислород в больницы поступает из газового концентратора и баллонов рампы. Введение в строй криогенной станции позволит подвести кислород практически к каждой койке и сделать подачу живительного газа бесперебойной, даже в случае чрезвычайных происшествий.



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Елена Литинская



