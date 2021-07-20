вторник 20.07.2021 22:38:12 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

18:59, 20 июля 2021 года

Андрей Клычков рекомендовал ускорить работу по подключению кислородной станции в больнице им. Семашко

Сегодня губернатор Орловской области осмотрел новую площадку с криогенными ёмкостями и обсудил со специалистами, что необходимо предпринять для завершения работ и введения кислородной станции в эксплуатацию.


Визит губернатора в больницу им. Семашко начался с осмотра нового кислородного оборудования. Это станция из двух ёмкостей объёмом в 10 и 30 тонн и двух испарителей, которые будут превращать жидкий кислород в газ. Оборудование было доставлено, установлено на фундамент и смонтировано ещё в июне.

Больница им. Семашко - ковидный госпиталь для самых тяжёлых больных с поражением лёгких. На данный момент здесь 302 пациента, 68 из них в реанимации и все остро нуждаются в кислородной поддержке. Для её усиления и построена криогенная станция, стоимостью 26 миллионов рублей.

Игорь Дробязгин, главный врач больницы скорой помощи им. Н. А. Семашко: «Времена наступают более неопределённые, какая будет в следующий раз волна по количеству пациентов - неизвестно, и то, что поставили эту современную аппаратуру, очень важно для нас и для больных».

Следующий этап - проведение труб к корпусам и палатам, где лечатся ковидные пациенты. Губернатор выказал недовольство сроками исполнения проекта и поручил всем компетентным службам максимально ускориться. Ведь средства для выполнения работ - есть. В итоге было решено до конца недели завершить государственную экспертизу по проектной документации, привлечь подрядчиков и продолжить работу.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Это касается трубопровода - он чуть более 100 метров от самих баллонов до разводки в помещении больницы. Я подчеркну, что необходимость ускорения обусловлена тем, что на сегодняшний день при незначительном, на фоне других регионов, количестве больных имеется значительное количество находящихся в реанимации, которым без кислорода просто не обойтись. Кислородная поддержка нужна практически 60% больным, находящимся на лечении, в том числе и в средней, и в лёгкой форме».

Пока кислород в больницы поступает из газового концентратора и баллонов рампы. Введение в строй криогенной станции позволит подвести кислород практически к каждой койке и сделать подачу живительного газа бесперебойной, даже в случае чрезвычайных происшествий.

Читайте также:В орловской больнице им. Семашко появилась кислородно-газификационная станция



Елена Литинская
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.