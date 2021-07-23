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20:45, 23 июля 2021 года

Стали известны подробности взрыва в Свердловском районе Орловской области

На место выехал корреспондент ГТРК «Орёл» Антон Киселев.


Сегодня в одном из частных домов посёлка Пенькозаводский Свердловского района произошло ЧП, в результате которого погибла женщина и пострадал мужчина.

Антон Киселев: «В частном доме произошёл взрыв баллона со сжиженным газом. По словам соседей, в доме проживала семья из двух человек, оба пенсионеры. Женщина долгое время болела, была лежачей больной. Очевидцы говорят, что спустя несколько минут после взрыва она ещё была жива, но, к сожалению, скончалась до приезда бригады скорой помощи».
Ситуацию под контроль взял региональный следственный комитет.

Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области инициирована доследственная проверка. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причин, а также иных обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение».



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