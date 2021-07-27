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15:28, 27 июля 2021 года В центре Орла на День города организуют 10-минутный салют Всего ночное небо города озарит более 2 тысяч залпов фейерверков.





На 455-летие со дня основания и 78-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков в центре Орла организуют 10-минутный салют. Его традиционно запустят на «стрелке» – слиянии Оки и Орлика. Здесь пиротехники подготовят 10-минутный салют из 900 залпов. В двух других местах – в районе аэропорта «Южный» и КДЦ «Металлург» – фейерверки будут поскромнее. Они продлятся около 5 минут, зрители увидят от 550 до 570 залпов.



Ознакомиться с наиболее удобными точками наблюдения за салютами можно здесь. Напомним, что соблюдение противоэпидемических мер во время торжеств строго обязательно.



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Артём Ежаков



