вторник 27.07.2021 19:23:02 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

15:28, 27 июля 2021 года

В центре Орла на День города организуют 10-минутный салют

Всего ночное небо города озарит более 2 тысяч залпов фейерверков.


На 455-летие со дня основания и 78-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков в центре Орла организуют 10-минутный салют. Его традиционно запустят на «стрелке» – слиянии Оки и Орлика. Здесь пиротехники подготовят 10-минутный салют из 900 залпов. В двух других местах – в районе аэропорта «Южный» и КДЦ «Металлург» – фейерверки будут поскромнее. Они продлятся около 5 минут, зрители увидят от 550 до 570 залпов.

Ознакомиться с наиболее удобными точками наблюдения за салютами можно здесь. Напомним, что соблюдение противоэпидемических мер во время торжеств строго обязательно.

Читайте также:Мэр Орла рассказал о предстоящем праздновании Дня города



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.