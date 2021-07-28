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10:45, 28 июля 2021 года

На Орловщину прибыло 6,6 тыс. доз «Спутника V»

Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения COVID-19.


В Орловскую область поступила крупная партия вакцины «Спутник V», – сообщает региональный оперативный штаб по коронавирусу. 6,6 тыс. доз препарата в ближайшее время распределят по областным пунктам вакцинации. Поступившего количества хватит для полного прививочного курса 3,3 тыс. человек.

Записаться на прививку можно через Госуслуги, региональную электронную регистратуру, мобильное приложение «2DR.RU, телефон «122», а также в регистратурах учреждений здравоохранения. Сделать прививку можно и передвижных ФАПах – их расписание и адреса доступны по этой ссылке. Также ежедневно работает пункт вакцинации в мегакомплексе ГРИНН (с 12:00 до 19:00).

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Артём Ежаков
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