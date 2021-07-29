|
|
|Главная » Новости
21:36, 28 июля 2021 года
Жителей Наугорского микрорайона Орла избавят от ржавой воды«Орёлводоканал» выкупит у частника водозаборный узел и приведёт его в порядок.
В Орле приступили к решению проблемы «ржавой» воды в Наугорском микрорайоне. Во время сегодняшнего прямого эфира в социальных сетях губернатора Клычкова просили помочь с решением этой проблемы. В чате трансляции мэр Парахин заявил, что в городском совете принято решение о выкупе «Орёлводоканалом» водозаборного узла и его ремонте.
Водозаборный узел, в котором заключается проблема «ржавой воды», принадлежит частному лицу. Мэрия не раз хотела приобрести его, но собственник запросил неподъёмные для бюджета Орла 36 миллионов рублей. Сколько в итоге будет выплачено владельцу, Парахин не уточнил.
Артём Ежаков