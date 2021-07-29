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9:59, 29 июля 2021 года Орловские общественники призвали железнодорожников отремонтировать путепровод Региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратило внимание Орловско-Курского филиала Московской железной дороги (МЖД) на опасность осыпающейся со стен штукатурки.





В Орле местное отделение ОНФ обратилось в Орловско-Курское управление МЖД с предложением отремонтировать опорные стены железнодорожного путепровода в районе остановки «Гипсовый комбинат». Поводом к этому стали многочисленные жалобы местных жителей, которые не раз видели осыпающуюся здесь штукатурку, представляющую опасность для пешеходов и автолюбителей. Однажды это чуть не привело к трагедии – в прошлом году кусок бетона пробил крышу проезжающей машины.

Владимир Филонов, руководитель регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Под путепроводом проложены пешеходные тротуары, проходит участок Московского шоссе с активным движением транспорта. Если сейчас не провести ремонт, то ситуация может усугубиться. Поэтому откладывать ремонт нельзя». Для ОНФ это не первый выезд к этим железнодорожным мостам. Недавно общественники обратили внимание на закатанные в асфальт ливневки, из-за которых проезжая часть тонула при каждом обильном дожде.



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Артём Ежаков



