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14:26, 29 июля 2021 года

Пять районов Орловщины показывают высокие темпы вакцинации от COVID-19

В лидерах прививочной кампании – Знаменский, Краснозоренский, Новодеревеньковский, Залегощенский и Колпнянский районы.


В Орловской области обсудили ход прививочной кампании против коронавируса. Сейчас в регионе полностью вакцинировались 120 396 человек. Высокие темпы коллективной иммунизации отмечены в Знаменском, Краснозоренском, Новодеревеньковском, Залегощенском и Колпнянском районах. Обратная ситуация зафиксирована в Орле и Ливнах, а также в Глазуновском, Кромском, Новосильском и Болховском районах.

Недавно Орловщина пополнила запасы вакцин от COVID-19. В область прибыло 19 440 доз «ЭпиВакКороны», 6 600 доз «Спутника V» и 3 000 доз «Спутника Лайт». Препараты распределили между региональными прививочными пунктами.

Записаться на прививку можно через Госуслуги, региональную электронную регистратуру, мобильное приложение «2DR.RU, телефон «122», а также в регистратурах учреждений здравоохранения. Сделать прививку можно и передвижных ФАПах – их расписание и адреса доступны по этой ссылке. Также ежедневно работает пункт вакцинации в мегакомплексе ГРИНН (с 12:00 до 19:00).

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Артём Ежаков
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