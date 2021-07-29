В музее Тургенева прозвучали романсы Полины Виардо

|
|
|Главная » Новости
18:53, 29 июля 2021 года
В музее Тургенева прозвучали романсы Полины ВиардоНа Орловщине проходят мероприятия, посвящённые 200-летнему юбилею оперной дивы, педагога, композитора и музы Ивана Тургенева.
29 июля музей И. С. Тургенева представил концерт из цикла «Салоны г-жи Виардо». Концерт завершил череду мероприятий, посвящённых 200-летнему юбилею знаменитой певицы. Прозвучали романсы Полины Виардо, а также колыбельная, написанная ею. Программу представили известные орловские вокалисты Наталья Булгакова, Иван Баланов, Андрей Поздеев.
Анна Вайсергисер