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10:38, 30 июля 2021 года

В Знаменке полицейские обнаружили крупного культиватора конопли

На плантации 40-летнего мужчины силовики обнаружили 29 кустов наркосодержащего растения.


В поселке Знаменка Орловского района полицейские установили хозяина крупной конопляной плантации, – сообщили в УМВД.

Информация о возможной причастности 40-летнего мужчины к наркопреступлению была известна оперативникам заранее. В приусадебном участке и теплице силовики обнаружили 29 кустов наркосодержащего растения, в пересчете на сухой вес – 2 кг 760 гр конопли. Также в одной из коробок нашлись 10,9 гр марихуаны.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 231 УК РФ и ч. 1 ст. 228 УК РФ. На время предварительного расследования мужчина отпущен под обязательство о явке.

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Артём Ежаков
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