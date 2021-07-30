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10:38, 30 июля 2021 года В Знаменке полицейские обнаружили крупного культиватора конопли На плантации 40-летнего мужчины силовики обнаружили 29 кустов наркосодержащего растения.





В поселке Знаменка Орловского района полицейские установили хозяина крупной конопляной плантации, – сообщили в УМВД.



Информация о возможной причастности 40-летнего мужчины к наркопреступлению была известна оперативникам заранее. В приусадебном участке и теплице силовики обнаружили 29 кустов наркосодержащего растения, в пересчете на сухой вес – 2 кг 760 гр конопли. Также в одной из коробок нашлись 10,9 гр марихуаны.



Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 231 УК РФ и ч. 1 ст. 228 УК РФ. На время предварительного расследования мужчина отпущен под обязательство о явке.



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Артём Ежаков



