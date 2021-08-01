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7:09, 1 августа 2021 года

Сегодня – День железнодорожника

Поздравление правительства Орловской области


 Уважаемые железнодорожники!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Российские железные дороги – важнейшая транспортная артерия нашей страны, служащая и для нужд граждан, и для развития народного хозяйства. Благодаря развитой железнодорожной сети становятся доступны самые отдаленные уголки нашего государства.
Ежедневно миллионы людей пользуются услугами Российской железной дороги, и, несомненно, важно, чтобы они оказывались на самом высоком уровне.
Вы – люди, связавшие свою жизнь с железной дорогой – не только настоящие профессионалы своего дела, но и истинные романтики. Каждый день вы возлагаете на свои плечи груз ответственности за безопасность и комфорт в путешествиях по нашей необъятной Родине, что особенно важно для развития внутреннего туризма.

Мы, в свою очередь, готовы поддерживать начинания и инициативы ОАО «РЖД», направленные на развитие железнодорожной отрасли: внедрение современных технологий, повышение квалификации персонала, модернизацию имеющихся мощностей.
Дорогие друзья! Благодарим вас за заботу, отзывчивость и искренность, честный труд и самоотдачу!

Примите наши искренние пожелания благополучия, счастья и крепкого здоровья. Пусть близкие всегда с нетерпением будут ждать вас дома, а работа приносит только радость!

Правительство Орловской области


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