В Орле готовы расстаться с двумя перевозчиками

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14:42, 31 июля 2021 года
В Орле готовы расстаться с двумя перевозчикамиУ мэрии возникли претензии к работе автобусов на маршрутах №9 и №26.
Мэрия Орла дала чуть больше недели на исправление ситуации с маршрутками №9 и №26, – заявили в горадминистрации. Если ситуация не сдвинется с мертвой точки, то с перевозчиками разорвут соглашения. Поводом к этому стало систематическое отключение ГЛОНАСС в автобусах, из-за чего их невозможно было отследить на онлайн-картах, а также недостаток подвижного состава на линии.
В городской администрации напомнили, что действующие с начала этого месяца муниципальные контракты на транспортное обслуживание населения Орла заключены на 2,5 года.
Фото пресс-службы мэрии Орла
Артём Ежаков