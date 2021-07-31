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14:42, 31 июля 2021 года

В Орле готовы расстаться с двумя перевозчиками

У мэрии возникли претензии к работе автобусов на маршрутах №9 и №26.


Мэрия Орла дала чуть больше недели на исправление ситуации с маршрутками №9 и №26, – заявили в горадминистрации. Если ситуация не сдвинется с мертвой точки, то с перевозчиками разорвут соглашения. Поводом к этому стало систематическое отключение ГЛОНАСС в автобусах, из-за чего их невозможно было отследить на онлайн-картах, а также недостаток подвижного состава на линии.

В городской администрации напомнили, что действующие с начала этого месяца муниципальные контракты на транспортное обслуживание населения Орла заключены на 2,5 года.

Фото пресс-службы мэрии Орла

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Артём Ежаков
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