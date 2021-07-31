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12:58, 31 июля 2021 года

В Орле из-за велотурнира ограничат движение троллейбусов

Сегодня движение троллейбусов по улице Горького будет прекращено с 17:30 до 20:00.


О прекращении движения электротранспорта сообщается в группе "Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru" «ВКонтакте».
 
Движение троллейбуса №1 будет организованно от Северного района до остановки «Завод Текмаш». Троллейбус №6 будет следовать от автовокзала до дворца спорта и далее на стадион им. Ленина. Троллейбус №8 от Выгонки сможет доехать также только до «Текмаша». В 20:00 движение троллейбусов по маршрутам будет восстановлено.

Уточняется, что маршруты движения автобусов не изменятся.


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