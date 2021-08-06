Кислородная станция в больнице им. Семашко в Орле заработает в сентябре

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13:00, 6 августа 2021 года
Кислородная станция в больнице им. Семашко в Орле заработает в сентябреПроектно-сметная документация уже прошла экспертизу, а также определен генеральный подрядчик объекта.
В больнице им. Семашко в Орле создают кислородную станцию. Её запуск планируется в сентябре, – сообщает региональный информационный портал. Для объекта уже выбран подрядчик, строительная документация одобрена.
Оборудование было приобретено ещё весной – это два криогенных резервуара газификации кислорода, вмещающих до 30 тыс. кг. Сначала воздухом обеспечат хирургическое отделение, а затем – и другие корпуса.
Артём Ежаков