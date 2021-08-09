Главная » Новости



10:00, 9 августа 2021 года В Орловской области продолжает дорожать горючее Орёлстат опубликовал отчет о динамике потребительских цен на моторное топливо.





В июле текущего года по сравнению с предыдущим месяцем на 0,8% увеличились потребительские цены на моторное топливо, а по сравнению с июлем прошлого года – на 6,1%. Об этом сообщает Орёлстат.



В прошлом месяце литр газового автомобильного топлива стоил 28,18 рубля (+36 копеек к июню 2021 года и +2,54 рубля на начало текущего года), дизельного горючего – 48,63 рубля (+35 копеек и +1,61 рубля). Бензин в среднем стоил 49,07 рубля (+0,41 копейки и +2,05 рубля) – за литр АИ-92 автолюбителям пришлось выложить 45,73 рубля (+27 копеек и +1,98 рубля), ценник на АИ-95 составил 49,20 рубля (+36 копеек и +1,87 рубля).



С июньским отчетом можно ознакомиться здесь.



Читайте также: Орловцам стало чуть дороже заправить бензобак





Артём Ежаков



