понедельник 9.08.2021 12:41:47 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

10:00, 9 августа 2021 года

В Орловской области продолжает дорожать горючее

Орёлстат опубликовал отчет о динамике потребительских цен на моторное топливо.


В июле текущего года по сравнению с предыдущим месяцем на 0,8% увеличились потребительские цены на моторное топливо, а по сравнению с июлем прошлого года – на 6,1%. Об этом сообщает Орёлстат.

В прошлом месяце литр газового автомобильного топлива стоил 28,18 рубля (+36 копеек к июню 2021 года и +2,54 рубля на начало текущего года), дизельного горючего – 48,63 рубля (+35 копеек и +1,61 рубля). Бензин в среднем стоил 49,07 рубля (+0,41 копейки и +2,05 рубля) – за литр АИ-92 автолюбителям пришлось выложить 45,73 рубля (+27 копеек и +1,98 рубля), ценник на АИ-95 составил 49,20 рубля (+36 копеек и +1,87 рубля).

С июньским отчетом можно ознакомиться здесь.

Читайте также:Орловцам стало чуть дороже заправить бензобак



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.