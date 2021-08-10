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15:32, 10 августа 2021 года

В Орле заинтересовались расходами на Красный мост

Прокуратура продолжает надзор за одной из главных городских строек.


В Орле продолжается ведомственное сопровождение реконструкции Красного моста. Прокуратуре интересна судьба миллионов, выделенных на ремонт переправы. Установлено, что по контракту фирме-подрядчику «Ремспецмост» перечислено свыше 170 млн рублей аванса, а принятые уже сейчас работы оценены лишь в 27,6 млн.

По данному факту прокуратурой организована процессуальная проверка, которая даст оценку действиям подрядчика в части освоения предоплаты.

Напомним, что ремонт Красного моста сопровождается уже двумя уголовными делами. Все еще расследуется факт ранения несовершеннолетнего осколком рельсового полотна, а сегодня в прокуратуре заявили о предъявлении обвинения генеральному директору ООО «Ремспецмост». Его подозревают в использовании подолжного документа в торгах на ремонт переправы. Также ему инкриминируется хищение 1,4 млн рублей бюджетных денег, выделенных на завершение ремонта моста Дружбы. 



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Артём Ежаков
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