Сегодня вакцинация от COVID-19 организована в Заводском и Северном районе Орла

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6:23, 12 августа 2021 года
Сегодня вакцинация от COVID-19 организована в Заводском и Северном районе ОрлаМобильный прививочный пункт будет работать с 12:00 до 19:00.
В Северном и Заводском районах Орла сегодня, 12 августа, организована мобильная вакцинация от COVID-19. Сделать прививку можно с 12:00 до 19:00 по адресу: Московское шоссе, д. 56 (ТЦ «Лента»), ул. Автовокзальная, д. 1 (в здании автовокзала).
Вакцина делается без предварительной записи. Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).
Также сегодня прививку могут получить жители Ливенского района. С расписанием работы и адресом мобильного пункта вакцинации можно ознакомиться здесь.
Артём Ежаков