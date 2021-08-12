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6:23, 12 августа 2021 года Сегодня вакцинация от COVID-19 организована в Заводском и Северном районе Орла Мобильный прививочный пункт будет работать с 12:00 до 19:00.





В Северном и Заводском районах Орла сегодня, 12 августа, организована мобильная вакцинация от COVID-19. Сделать прививку можно с 12:00 до 19:00 по адресу: Московское шоссе, д. 56 (ТЦ «Лента»), ул. Автовокзальная, д. 1 (в здании автовокзала).



Вакцина делается без предварительной записи. Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).



Также сегодня прививку могут получить жители Ливенского района. С расписанием работы и адресом мобильного пункта вакцинации можно ознакомиться здесь.





Артём Ежаков



