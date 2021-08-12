В Орловской области снова подорожали стройматериалы

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10:22, 12 августа 2021 года
В Орловской области снова подорожали стройматериалыВ июле 2021-го непродовольственные товары подорожали 1,12%.
На Орловщине опять выросли в цене стройматериалы, – сообщает Орёлстат.
В июле 2021-го по сравнению с июнем больше всего подорожала металлочерепица – на 24,3% (средняя стоимость – 940,83 руб. за м2), на втором месте по росту цен – красный кирпич. Он подскочил на 15,8% (17 872,39 руб. за 1 000 шт.). Далее идет рубероид – орловцам придется отдать за него на 9,7% больше (426,25 руб. за 10 метров). Замыкают список обрезные доски – ценник вырос на 5,8% (23 038,05 руб. за м3).
В целом, цены на непродовольственные товары повысились на 1,2%. С июньским отчетом можно ознакомиться здесь.
Артём Ежаков