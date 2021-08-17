В Орле выбрали подрядчиков для ремонта 21 дорожного участка

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12:46, 17 августа 2021 года
В Орле выбрали подрядчиков для ремонта 21 дорожного участкаНа работы выделено 100 млн рублей.
В Орле завершен поиск подрядчиков, которые отремонтируют 21 дорожный участок. Об этом заявили в мэрии. Напомним, что среди них – трассы в Зареченском микрорайоне, Новой Ботанике, 909-м квартале, а также дорога в переулке Фруктовом. Большинство объектов отремонтируют к 1 октября, оставшиеся – к 19 сентября. Ниже представлен список улиц, выбранных для благоустройства.
Артём Ежаков