На Орловщине в этом году появятся три модельные библиотеки

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13:40, 17 августа 2021 года
На Орловщине в этом году появятся три модельные библиотекиОни откроются до 1 октября в Орле, Мценске и Змиевке.
В Орловской области до 1 октября текущего года откроются три новые модельные библиотеки. Одна из них появится в Змиевке на базе центральной районной библиотеки им. Лескова. Сюда будет вложено 10 млн рублей – уже проведен ремонт, закуплены мебель, оборудование и 5,3 экземпляров новых книг (всего – 26 тыс.).
Также модельные библиотеки появятся в мценской библиотеке им. Новикова и в восьмом филиале Юношеской библиотеки в Орле. Последнюю планируют открыть уже в первых числах сентября. На все три объекта выделено 25 млн рублей.
Артём Ежаков