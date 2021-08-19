четверг 19.08.2021 10:05:53 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

9:46, 19 августа 2021 года

В Орле хирург спас от ампутации ногу ребенка

Операцию провел Заслуженный работник здравоохранения Орловской области Мурат Борлаков. Ранее он с коллегами выполнил первую в регионе реплантацию потерянной конечности.


Сосудистый хирург Орловской областной клинической больницы Мурат Борлаков спас ногу мальчика от ампутации. Доктор рассказал, как провел первую в своей карьере операцию по удалению тромбов из артерий ребенка – такая процедура осложнена тем, что детские сосуды во много раз меньше, чем у взрослых.
Мурат Борлаков, сосудистый хирург Орловской областной клинической больницы: «Ребенок перестал шевелить правой ножкой, конечность стала холодной и приняла мраморный окрас. Все это клинические проявления тяжелой ишемии конечности. УЗИ показало, что артерии в конечности закрыты тромбами, поэтому кровь по ним не поступает в ногу».
До необратимых изменений оставалось всего несколько часов. В противном случае – ампутация. Доктор сумел справиться за 180 минут и сохранить ногу мальчику в возрасте 1 год и 8 месяцев. «По внутреннему своему ощущению я потерял пару лет жизни на этой операции. И еще раз убедился в правильности фразы «Aliis inserviendo consumor» (светя другим, сгораю сам)», – заявил врач.

Напомним, что в этом году Мурат Борлаков вместе с коллегами провел первую в Орловской области операцию по реплантации потерянной конечности – врачи пришили на место отрезанную болгаркой кисть.

Читайте также:Орловские хирурги пришили мужчине отрезанную болгаркой кисть



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.