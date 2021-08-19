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9:46, 19 августа 2021 года В Орле хирург спас от ампутации ногу ребенка Операцию провел Заслуженный работник здравоохранения Орловской области Мурат Борлаков. Ранее он с коллегами выполнил первую в регионе реплантацию потерянной конечности.





Сосудистый хирург Орловской областной клинической больницы Мурат Борлаков спас ногу мальчика от ампутации. Доктор рассказал, как провел первую в своей карьере операцию по удалению тромбов из артерий ребенка – такая процедура осложнена тем, что детские сосуды во много раз меньше, чем у взрослых.

Мурат Борлаков, сосудистый хирург Орловской областной клинической больницы: «Ребенок перестал шевелить правой ножкой, конечность стала холодной и приняла мраморный окрас. Все это клинические проявления тяжелой ишемии конечности. УЗИ показало, что артерии в конечности закрыты тромбами, поэтому кровь по ним не поступает в ногу». До необратимых изменений оставалось всего несколько часов. В противном случае – ампутация. Доктор сумел справиться за 180 минут и сохранить ногу мальчику в возрасте 1 год и 8 месяцев. «По внутреннему своему ощущению я потерял пару лет жизни на этой операции. И еще раз убедился в правильности фразы «Aliis inserviendo consumor» (светя другим, сгораю сам)», – заявил врач.



Напомним, что в этом году Мурат Борлаков вместе с коллегами провел первую в Орловской области операцию по реплантации потерянной конечности – врачи пришили на место отрезанную болгаркой кисть.



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Артём Ежаков



