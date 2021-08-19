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10:01, 19 августа 2021 года В Орле собрался «паровозик» из четырех иномарок На ул. Комсомольская в ДТП попали две «Шкоды» и два «Мерседеса».





Вчера днем в районе д. 191 по ул. Комсомольская произошло ДТП с участием четырех машин, один человек пострадал. По предварительной информации УГИБДД, аварию спровоцировал водитель «Мерседеса». Он врезался во впереди идущую «Шкоду Октавиа» – по инерции чешская иномарка зацепила аналогичную машину, а уже она столкнулась с передним «Мерседесом». В одной из «Шкод» несерьезно пострадала 22-летняя пассажирка. Медики отпустили ее после осмотра.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 18 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 1 человек получил травмы, 1 погиб.



Фото УГИБДД России по Орловской области



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Артём Ежаков



