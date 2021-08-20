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20:44, 19 августа 2021 года

Вынесен приговор бывшему замначальника полиции орловского УМВД

Федор Козин приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 10 лет.


Железнодорожным районным судом приговор был вынесен и бывшему подчинённому Козина, экс-начальнику ОБЭП Железнодорожного района Орла Павлу Клёнышеву. Ему назначено наказание в виде 10 лет строгого режима. 
 
Осуждённым также назначены штрафы - по 16 миллионов рублей для каждого.

Приговором суда Козин и Кленышев лишены специальных званий «полковник полиции» и «майор полиции», соответственно.

Как сообщили в областной прокуратуре, Козин и Кленышев, являясь должностными лицами органов полиции, получили через посредников часть взятки в размере 2 млн рублей. Также, судом установлено, что Козин, являясь начальником  УЭБиПК УМВД России по Орловской области, зная о факте хищения зерна, находившегося на хранении в хлебной базе №36, препятствовал принятию законного и обоснованного решения по данному факту, тем самым злоупотребил должностными полномочиями.

Приговор районного суда не вступил в законную силу.


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