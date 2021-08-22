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16:44, 22 августа 2021 года 1 сентября в школу пойдут более 8 000 орловских первоклассников До Дня знаний остается меньше двух недель.









Во время губернатор Андрей Клычков заявил: «Подготовка к началу учебного года – в числе наших безусловных приоритетов. Приемка образовательных организаций ведётся со второго августа. В соответствии с утвержденным графиком – у нас стопроцентный результат. В ходе приемки особое внимание уделено вопросам материально-технического оснащения, безопасной организации образовательного процесса, подвоза учащихся, антитеррористической защищенности».

В Орловской области 1 сентября начнут учиться более 8 000 первоклассников. За школьные парты вернуться свыше 77 тысяч детей. Сейчас в регионе продолжается приемка образовательных учреждений.Во время чествования педагогов заявил: «Подготовка к началу учебного года – в числе наших безусловных приоритетов. Приемка образовательных организаций ведётся со второго августа. В соответствии с утвержденным графиком – у нас стопроцентный результат. В ходе приемки особое внимание уделено вопросам материально-технического оснащения, безопасной организации образовательного процесса, подвоза учащихся, антитеррористической защищенности». Что касается другой немаловажной темы – организации школьного питания – то глава подчеркнул следующее: бесплатную горячую пищу в учебных заведениях получают 85% школьников с 5 по 11 класс. Начальные классы ей полностью обеспечены. Двухразовое питание получают почти 25% школьников.





Артём Ежаков



