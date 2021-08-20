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16:54, 20 августа 2021 года В Орле наградили лучших работников образования В преддверии Дня знаний педагоги получили поздравления от губернатора Андрея Клычкова, спикера областного совета Леонида Музалевского и депутата Госдумы Ольги Пилипенко.





Сегодня в Орле в преддверии приближающегося Дня знаний чествовали работников образования Орловщины. Лучшим представителей профессии вручили награды Минпросвещения, почетные грамоты Губернатора и Орловского облсовета. Губернаторские грамоты получили также победители региональных конкурсов «Школа года» и «Детский сад года».



Педагоги получили поздравления от губернатора Андрея Клычкова, спикера областного совета Леонида Музалевского и депутата Госдумы Ольги Пилипенко.



Фото пресс-службы Губернатора Орловской области









Артём Ежаков



