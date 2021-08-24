вторник 24.08.2021 00:15:17 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

18:03, 23 августа 2021 года

Орловский Россельхознадзор «открестился» от борщевика

Сорняк не является карантинным объектом, поэтому борьба с ним не входит в обязанность управления.


В связи с участившимися жалобами орловцев на борщевик Сосновского в региональный Россельхознадзор, управление напоминает, что сорняк не является карантинным объектом, поэтому борьба с ним не входит в обязанность управления. По вопросам борьбы с этим растением рекомендовано обращаться в органы местного самоуправления.

В Россельхознадзоре добавили, что администрациями сельских поселений утверждены программы по борьбе с борщевиком, рассчитанные на 3-10 лет. Они размещены на сайтах администраций.

О том, чем опасен борщевик Сосновского, что делать при его обнаружении, как бороться с ним и с ожогами от него, ранее рассказывала ГТРК «Орёл».

Читайте также:Внимание: борщевик!

Орловские деревни захватывает борщевик



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.