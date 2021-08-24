Орловский Россельхознадзор «открестился» от борщевика

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18:03, 23 августа 2021 года
Орловский Россельхознадзор «открестился» от борщевикаСорняк не является карантинным объектом, поэтому борьба с ним не входит в обязанность управления.
В связи с участившимися жалобами орловцев на борщевик Сосновского в региональный Россельхознадзор, управление напоминает, что сорняк не является карантинным объектом, поэтому борьба с ним не входит в обязанность управления. По вопросам борьбы с этим растением рекомендовано обращаться в органы местного самоуправления.
В Россельхознадзоре добавили, что администрациями сельских поселений утверждены программы по борьбе с борщевиком, рассчитанные на 3-10 лет. Они размещены на сайтах администраций.
О том, чем опасен борщевик Сосновского, что делать при его обнаружении, как бороться с ним и с ожогами от него, ранее рассказывала ГТРК «Орёл».
Артём Ежаков