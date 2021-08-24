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21:05, 23 августа 2021 года Реконструкция Красного и Колхозного мостов в Орле упёрлась в документацию Губернатор Андрей Клычков рассказал о ремонте переправ.





Изменения в проекте реконструкции Красного моста, работы на котором были приостановлены из-за несоответствия проектной документации, до сих пор не внесены. Об этом заявил сегодня во время прямого эфира в сетевых аккаунтах губернатор Клычков. Ремонт был заморожен 21 апреля. Власти неоднократно утверждали, что белгородский подрядчик «Ремспецмост» нагонит отставание, но ситуация здесь уже вызвала вопросы прокуратуры. Сдать мост подрядчик обязан в ноябре 2022 года.



«Не до конца сейчас можем довести проектирование моста – не все изменения прошли. Но мы работаем, можно сказать, ежедневно, и с подрядчиком, и с теми, кто этот мост контролирует. К сожалению, есть сложности, но это чисто рабочий момент», – заявил сегодня губернатор.

Что касается Колхозного моста, то, как мы сообщали ранее, его ждет реконструкция. Её стоимость станет известна после составления проектно-сметной документации.



Осветить этот вопрос подробнее губернатор поручил мэру Орла Юрию Парахину. Ждём комментариев.





Артём Ежаков



