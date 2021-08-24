вторник 24.08.2021 00:16:03 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

21:05, 23 августа 2021 года

Реконструкция Красного и Колхозного мостов в Орле упёрлась в документацию

Губернатор Андрей Клычков рассказал о ремонте переправ.


Изменения в проекте реконструкции Красного моста, работы на котором были приостановлены из-за несоответствия проектной документации, до сих пор не внесены. Об этом заявил сегодня во время прямого эфира в сетевых аккаунтах губернатор Клычков. Ремонт был заморожен 21 апреля. Власти неоднократно утверждали, что белгородский подрядчик «Ремспецмост» нагонит отставание, но ситуация здесь уже вызвала вопросы прокуратуры. Сдать мост подрядчик обязан в ноябре 2022 года.

«Не до конца сейчас можем довести проектирование моста – не все изменения прошли. Но мы работаем, можно сказать, ежедневно, и с подрядчиком, и с теми, кто этот мост контролирует. К сожалению, есть сложности, но это чисто рабочий момент», – заявил сегодня губернатор.

Что касается Колхозного моста, то, как мы сообщали ранее, его ждет реконструкция. Её стоимость станет известна после составления проектно-сметной документации.

Осветить этот вопрос подробнее губернатор поручил мэру Орла Юрию Парахину. Ждём комментариев.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.