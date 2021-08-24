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15:10, 24 августа 2021 года

В Орле во второй раз сломали остановку на ул. Паровозной

Её успели восстановить после предыдущих повреждений, но целым павильон простоял недолго.


В Орле недавно приняли первый в 2021 году отремонтированный объект по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – улицу Паровозную. В скором времени новый остановочный павильон между д. 62 и д. 64 был сломан – некто снял деревянные конструкции с лавочки и выбил стёкла. Тогда городские власти решили обратиться в полицию, чтобы найти вандалов.

Так как случай не был гарантийным, мэрии пришлось восстанавливать остановку собственными средствами, но сегодня в сообществе в «ВКонтакте» «ЧП и ДТП Орёл» появилось фото, на котором видно, что с одной из сторон павильона недостает панели. «Только восстановили остановку, снова разбили стекло», – пишет автор публикации.

Что удивительно, вандалов не смущает даже близость участкового пункта полиции №8. Он расположен в доме №64 – буквально за остановкой.

Фото сообщества в «ВКонтакте» «ЧП и ДТП Орёл»

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Артём Ежаков
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