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10:32, 25 августа 2021 года

Орловский прокурор поручил разобраться в причинах массовой гибели рыбы в реке Крома

По поручению Владислава Малкина инспекторы дадут правовую оценку случившегося.


Накануне ГТРК «Орёл» сообщала о факте массовой гибели рыбы в реке Крома в Кромском районе. По предварительной информации, в соседнем Сосковском районе работает животноводческий комплекс – его отходы утилизируются по шланговой системе и повреждённая труба дала течь в реку.

Река Крома впадает в Оку. Жители опасаются экологической катастрофы областного масштаба.

Полиция уже разбирается в ситуации, а сегодня в областной прокуратуре заявили, что по поручению главы областного надзорного ведомства Владислава Малкина организована проверка случившегося. На месте уже взяты пробы почвы, водных и биологических ресурсов.

Размер причиненного окружающей среде ущерба ещё предстоит выяснить. Ведомство даст уголовно-правовую оценку действиями виновных лиц. Прокуратура Орловской области держит ситуацию на контроле.

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Артём Ежаков
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