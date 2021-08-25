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10:32, 25 августа 2021 года Орловский прокурор поручил разобраться в причинах массовой гибели рыбы в реке Крома По поручению Владислава Малкина инспекторы дадут правовую оценку случившегося.





Накануне ГТРК «Орёл» сообщала о факте массовой гибели рыбы в реке Крома в Кромском районе. По предварительной информации, в соседнем Сосковском районе работает животноводческий комплекс – его отходы утилизируются по шланговой системе и повреждённая труба дала течь в реку.



Река Крома впадает в Оку. Жители опасаются экологической катастрофы областного масштаба.



Полиция уже разбирается в ситуации, а сегодня в областной прокуратуре заявили, что по поручению главы областного надзорного ведомства Владислава Малкина организована проверка случившегося. На месте уже взяты пробы почвы, водных и биологических ресурсов.



Размер причиненного окружающей среде ущерба ещё предстоит выяснить. Ведомство даст уголовно-правовую оценку действиями виновных лиц. Прокуратура Орловской области держит ситуацию на контроле.



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Артём Ежаков



