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14:40, 28 августа 2021 года

Орловец Илья Аксенов стал чемпионом мира по легкой атлетике

Сегодня спортсмен завоевал золотую медаль в мужской эстафете 4х400 метров.


Время, показанное командой Российского сурдлимпийского комитета России на финише – 3 минуты 16,21 секунды. Оно оказалось лучше результата серебряного призера – команды Украины – на 1,5 секунды. Третьими стали легкоатлеты из Польши.

Напомним, это вторая медаль Ильи Аксенова на проходящем в эти дни Чемпионате мира по легкой атлетике среди глухих и слабослышащих спортсменов. Днем ранее наш спортсмен стал серебряным призером смешанной эстафеты.

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Анастасия Дорохова
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