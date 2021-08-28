Орловец Илья Аксенов стал чемпионом мира по легкой атлетике

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14:40, 28 августа 2021 года
Орловец Илья Аксенов стал чемпионом мира по легкой атлетикеСегодня спортсмен завоевал золотую медаль в мужской эстафете 4х400 метров.
Время, показанное командой Российского сурдлимпийского комитета России на финише – 3 минуты 16,21 секунды. Оно оказалось лучше результата серебряного призера – команды Украины – на 1,5 секунды. Третьими стали легкоатлеты из Польши.
Напомним, это вторая медаль Ильи Аксенова на проходящем в эти дни Чемпионате мира по легкой атлетике среди глухих и слабослышащих спортсменов. Днем ранее наш спортсмен стал серебряным призером смешанной эстафеты.
Анастасия Дорохова