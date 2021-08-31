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14:20, 31 августа 2021 года В первый класс 1 сентября пойдут свыше 8 тысяч юных орловцев Всего за парты вернутся более 77 тысяч учеников.





В День знаний в орловские школы придут 8 179 первоклашек, – рассказала на брифинге для СМИ глава областного департамента образования Татьяна Крымова. Всего же за парты вернутся более 77 тысяч учеников.



Занятия возобновляются в очном режиме. С организацией линеек можно ознакомиться здесь.



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Артём Ежаков



