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13:10, 31 августа 2021 года На Орловщине поисковики нашли останки расстрелянных карателями в годы войны мирных жителей Несколько погибших обнаружены в Знаменском районе. Раскопки начались после обнародования рассекреченных документов ФСБ.





В Орловской области по поручению главы СУ СК Российской Федерации Александра Бастрыкина организована доследственная проверка массовых казней на территории региона в годы Великой Отечественной войны. Поводом к расследованию стала рассекреченная ФСБ России архивная информация. Сейчас поисковики работают в Знаменском районе, который в годы Великой Отечественной войны находился под контролем нацистской бригады смерти.



На счету карательного батальона «Украинская компания» - почти 200 убитых, и это только доказанных. В документах, рассекреченных ФСБ в рамках проекта «Без срока давности», есть протокол допроса Александра Родина, служившего в отряде. Он рассказывает подробности зверств, которые тогда вытворяли каратели с мирными жителями Орловщины. Вот что говорил Родин в одном из допросов: «Закончив расстрел, всех зарыли, и отряд снова возвратился в Пешково. Больше я на расстрелах не был, но после этого в составе карательного отряда снова ходил по селам, брали семьи заподозренных в связях с партизанами, их допрашивали и большинство расстреливали».

Из архивных данных следует, что карательным отрядом «Украинская компания», созданным в июне 1942 года, численностью 50 человек, командовал бывший офицер Красной армии Николай Мирошниченко по прозвищу Гетман. В 1943-м были получены показания о расстрелах мирных жителей деревень Знаменского района Орловской области - стариков, женщин, детей.



Гриф секретности сняли с документов о деятельности карательного отряда по истечении 75 лет. Так положено по закону. После того как ФСБ выложили в сеть документы, на место расстрелов сразу выехали поисковики. Находки не заставили себя долго ждать - слова карателя Родина подтвердились.



Николай Красиков, руководитель МПО «Костёр»: «Здесь уже были обнаружены останки детей в возрасте одного-двух лет - точный возраст определит эксперт, также найдены три женщины, есть пожилой человек».

Документы стали основанием для доследственной проверки, скорее всего, будут возбуждены уголовные дела, не исключено что по статье «Геноцид».



Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «Проведение осмотра в настоящее время продолжается, по завершению запланировано назначение судебно-медицинских и генетических экспертиз. В то же время управлению ФСБ России по Орловской области поручено установление очевидцев преступления и родственников погибших».

У этой страшной истории есть живые свидетели. Екатерина Шамарина на тот момент была ребёнком, её показания и войдут в основу уголовного дела. Сегодня ей 91, но тот день, когда могила в Пешково была заполнена односельчанами, без слез вспомнить не может.



Екатерина Шамарина, жительница д. Новосёлово: «Вот сейчас ты играешь, сейчас ты с ней разговариваешь, сейчас она тебе даёт мячик и говорит: "Вечером отдашь", а вечером её нет. У меня в руках мячик остался, а она уже расстрелянная лежит. И я видела это всё - как их «косили», сначала автоматами, а потом пулемётом – добивали».

У этих преступлений нет срока давности. А события - сложно стереть из памяти народа. Екатерина Алексеевна 10 лет назад в местной газете подробно описала моменты оккупации Орловщины.



Война стала частью истории каждой семьи, где бережно хранят не только фотографии, но и заветы свидетелей. Что касается предателей, после войны были расстреляны и Родин и Мирошниченко.



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Всеволод Трифонов



