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15:19, 31 августа 2021 года Запах от завода «Орелмасло» возможно устранить лишь частично В течение двух месяцев Орёл полностью избавится от неприятного смога.





«Орёлмасло» частично смогло решить проблему неприятного запаха в областном центре. О текущей ситуации рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Сегодня он лично обсудил проблему с руководством завода. На предприятии сменили растворитель, ставший причиной смрада, – с российского на европейский. Но полностью избавиться от запаха возможно лишь после монтажа комплексной системы очистки воздуха. На это потребуется около 2 месяцев. Соответствующая заявка на приобретение подана руководством завода сегодня. Оборудование заказывается у проверенного в стране производителя.



Как сообщили в руководстве завода, сегодня был установлен новый очистительный прибор – т.н. скруббер. До установки системы очистки проблему неприятного запаха можно считать лишь частично устраненной.



Видео со страницы губернатора Андрея Клычкова в «ВКонтакте»



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Артём Ежаков



