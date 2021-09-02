На Орловщине назвали грантополучателей конкурса «Бережливая инициатива»

В Орловской области подвели итоги
конкурса «Бережливая инициатива», направленного на повышение эффективности организаций путём применения бережливого производства, а также использования лучших апробированных практик профессионального развития.
Победителями стали 14 организаций образования, здравоохранения и соцзащиты. Всего между ними разделят 20 миллионов рублей, из которых 10 миллионов получат детские сады и школы Орла. С ними можно ознакомиться здесь
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Также в число грантополучателей вошли противотуберкулёзный, психоневрологический и врачебно-физкультурный диспансеры, комплексный центр соцобслуживания Северного района г. Орла и реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, – сообщили
в областном правительстве.