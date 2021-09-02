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12:53, 2 сентября 2021 года

Сгоревший лифт в доме на улице Матросова в Орле начнут ремонтировать в течение месяца

Эксперты уже провели осмотр подъёмника и машинного отделения.


Лифт в доме по улице Матросова вышел из строя в результате пожара. С июня жильцы поднимаются пешком, а в доме - девять этажей.

Дело сдвинулось с мертвой точки после обращения в Общероссийский народный фронт. Сейчас известно, что ремонтом займется компания из Нижнего Новгорода.

Дмитрий Сарана, главный инженер компании: «Будут меняться направляющие, двери шахты, кабина, лебедка, станция управления, делаться ремонт в машинном помещении. Полностью будет меняться электрика - будет новый силовой кабель, освещение по шахте, в машинном помещении. Будет сделана новая противопожарная дверь и люк».


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Юлия Сабельникова
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