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9:32, 4 сентября 2021 года Мценской ЦРБ выделено финансирование на кровельный ремонт Из регионального бюджета на это потратят свыше 2,4 миллиона рублей.







На капитальный ремонт крыши главного лечебного корпуса Мценской центральной районной больницы распоряжением правительства Орловской области выделено свыше 2,4 миллиона рублей. Об этом сообщает региональный информационный портал. Недавно губернатор Андрей Клычков делился планами модернизации областной системы здравоохранения. Как сообщил глава региона, в скором времени обновление коснётся Ливенской и Мценской ЦРБ, а также поликлиники № 2 в Орле.





Артём Ежаков



