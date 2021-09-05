В Орле отремонтировали переулок Фруктовый

В Орле отремонтировали дорогу по переулку Фруктовому, – сообщили
в прокуратуре Орловской области. Ранее проблемой заинтересовались в местном отделении Общероссийского народного фронта, а прокурор Орловской области Владислав Малкин после поступившего ему на личном приеме обращения ознакомился с проблемой. По итогам инспекции мэр Орла Юрий Парахин получил представление прокуратуры.
Посещала
проблемный участок и наша съёмочная группа. Среди пострадавших оказались ветеран Великой Отечественной войны, инвалиды-колясочники и другие социально незащищённые слои населения. Случалось, что в переулок не могла заехать «скорая помощь».
Ремонт завершился раньше запланированного. Изначально сроки завершения работ датировались концом сентября.