8 сентября впервые отпразднуют Собор Орловских святых

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7:12, 6 сентября 2021 года
8 сентября впервые отпразднуют Собор Орловских святыхОсновные торжества пройдут в Болхове.
8 сентября в Орловской области впервые будет отмечаться Собор Орловских святых, – сообщает
сайт митрополии. Дату праздника утвердил Священный Синод РПЦ и благословил его.
В первоначальный состав Собора вошли 9 орловских святых. Это преподобный Кукша Печерский, священноисповедник Георгий Коссов, священномученик Иоанн Карабанов, священномученик Иоанн Панков и его сыновья — мученики Николай и Петр, преподобный Макарий Алтайский, священномученик Серафим (Остроумов) и преподобноисповедник Сергий (Сребрянский).
Основные торжества развернутся в Болхове. В 8:30 митрополит Орловский и Болховский Тихон совершит Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе. Ее сменит молебен Орловским святым, а затем будут освящены новые рака и сень над мощами священноисповедника Георгия Коссова. В 11:00 начнется совершение чина освящения недавно открытого памятника святителю Николаю Чудотворцу.
Напомним, что недавно в Орле на территории Ахтырского кафедрального собора открыли первый в местной митрополии храм Собора Орловских святых
.
Фото информационно-аналитического отдела Орловской митрополии
Артём Ежаков