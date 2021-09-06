8 сентября впервые отпразднуют Собор Орловских святых

Основные торжества пройдут в Болхове.



8 сентября в Орловской области впервые будет отмечаться Собор Орловских святых, – сообщает сайт митрополии. Дату праздника утвердил Священный Синод РПЦ и благословил его.

В первоначальный состав Собора вошли 9 орловских святых. Это преподобный Кукша Печерский, священноисповедник Георгий Коссов, священномученик Иоанн Карабанов, священномученик Иоанн Панков и его сыновья — мученики Николай и Петр, преподобный Макарий Алтайский, священномученик Серафим (Остроумов) и преподобноисповедник Сергий (Сребрянский).



Основные торжества развернутся в Болхове. В 8:30 митрополит Орловский и Болховский Тихон совершит Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе. Ее сменит молебен Орловским святым, а затем будут освящены новые рака и сень над мощами священноисповедника Георгия Коссова. В 11:00 начнется совершение чина освящения недавно открытого памятника святителю Николаю Чудотворцу.







Фото информационно-аналитического отдела Орловской митрополии Напомним, что недавно в Орле на территории Ахтырского кафедрального собора открыли первый в местной митрополии храм Собора Орловских святых Фото информационно-аналитического отдела Орловской митрополии