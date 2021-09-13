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11:37, 13 сентября 2021 года Более 9 тысяч орловцев воспользовались механизмом «Мобильный избиратель» Сегодня, 13 сентября - последний день приёма заявлений от граждан, которые намерены голосовать по месту пребывания, а не регистрации.





Лилия Пиняева, председатель избирательной комиссии Орловской области: «Для того чтоб воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель», гражданину необходимо подать заявление в любое обособленное подразделение МФЦ, а также в любую участковую избирательную комиссию. Участковые избирательные комиссии в будни работают с 16 до 20:00».

Также заявление на включение себя в список избирателей по месту нахождения можно подать через сайт Госуслуг, для этого необходимо, чтобы была подтвержденная учётная запись. Подать такое заявление можно лишь один раз. Воспользовались этим правом и губернатор Орловской области с супругой.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы уже не первый год пользуемся и прикрепляемся по месту для ближайшего нахождения в день голосования. Я думаю, что мы как раз воспользуемся. 17 числа, находясь на работе, приду и проголосую во Дворце Пионеров - возле работы находится избирательный участок.



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Анна Вайсергисер



