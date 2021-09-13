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15:37, 13 сентября 2021 года В Орловской области вырастут премии победителям и призёрам спортивных соревнований В региональное постановление внесли соответствующие изменения.





В Орловской области утверждено новое положение о выплатах спортсменам, отличившимся на спортивных соревнованиях. Увеличенные призовые утверждены постановлением регионального правительства № 549 от 10 сентября 2021 года.



Теперь победитель и призеры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр получат от региона 1,5 млн рублей (ранее – 100 тыс.), 1,25 млн (ранее – 75 тыс.) и 1 млн (ранее – 50 тыс.) соответственно.



Триумфаторам чемпионатов мира, Всемирной Универсиады и Юношеских Олимпиад в зависимости от занятого места теперь положено 150 тыс. рублей (ранее – 50 тыс.), 125 тыс. (ранее – 35 тыс.) и 100 тыс. (ранее – 25 тыс.) рублей.



Для чемпионатов Европы суммы призовых суммы призовых следующие: 100 тыс. рублей (ранее – 40 тыс.), 80 тыс. (ранее – 30 тыс.) и 60 тыс. (ранее – 20 тыс.) рублей.



Отличившимся на первенствах мира регион выплатит 75 тыс. рублей (ранее – 25 тыс.), 50 тыс. (ранее – 17 тыс.) и 30 тыс. (ранее – 12 тыс.) рублей. Успехи на первенствах Европы оценены в 50 тыс. рублей (ранее – 20 тыс.), 30 тыс. (ранее – 15 тыс.) и 20 тыс. (ранее – 10 тыс.) соответственно.



Спортсменам, выигравшим награды в спорте, не включенном в олимпийскую программу, тоже повысят премии. Для награждённых медалями чемпионатов и первенств мира они составят 20 тыс. рублей (ранее – 15 тыс.), 15 тыс. (ранее – 10 тыс.) и 10 тыс. рублей (ранее – 5 тыс.). Для отличившихся на чемпионатах и первенствах Европы – 15 тыс. рублей (ранее – 10 тыс.), 10 тыс. (ранее – 7 тыс.) и 5 тыс. (без изменений) рублей.



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Артём Ежаков



