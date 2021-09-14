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22:25, 13 сентября 2021 года Для развития парка Победы в Орле планируется привлечь частных инвесторов В частности, это касается появления там кафе.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков провёл сегодня традиционный прямой эфир в социальных сетях. Один из заданных губернатору вопросов касался возможности появления в парке Победы «приличного кафе». Глава региона ответил, что для развития здешней инфраструктуры рассматривается возможность концессионных соглашений – это договоры государства и инвесторов, при котором последние создают или реконструируют объект за свой счёт, получая возможность использовать его для получения прибыли. «Проектом в парке Победы кафе не предусмотрено. Город рассматривает возможность концессионных соглашений – чтобы бизнес туда мог прийти и развивать инфраструктуры, потому что я за бюджетный счет строить кафе не хочу», - сказал губернатор.



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Артём Ежаков



