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10:51, 15 сентября 2021 года Вчера в орловских лесах потерялись несколько грибников К счастью, все были своевременно найдены.





Вечером 14 сентября в лесах Орловской области потерялись более 5 грибников. В деревне Еленка в течение двух часов спасатели и полицейские разыскали двух потерявшихся женщин. В деревне Верхняя Зароща грибники вышли из леса сами, спустя полчаса. На хуторе Сеина помощь потребовалась сразу трем женщинам – они слышали шум электрички, но вот выйти из леса не могли. Через 30 минут они были найдены пожарными, – сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.



Здесь можно ознакомиться с тем, как подготовиться к «тихой охоте» и что делать, если вы все-таки заблудились.



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Артём Ежаков



