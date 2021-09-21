В Орле возбуждено уголовное дело о растрате 179 миллионов рублей при реконструкции Красного моста

Гендиректор ООО «Ремспецмост» задержан. На объектах компании в Орле и Белгороде проведены обыски.



В Орле возбуждено уголовное дело об особо крупной растрате при реконструкции Красного моста, – сообщили в прокуратуре. 21 сентября гендиректор компании был задержан. На объектах фирмы в Орле и Белгороде прошли обыски. Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.

Следствию удалось вскрыть факты того, что с декабря по март гендиректор компании с подельниками растратили 179 миллионов рублей, полученных в качестве аванса на ремонт Красного моста. На эти деньги была куплена не предусмотренная контрактом дорогостоящая строительная техника и люксовые автомобили. Значительная часть средств была переведена на подставные счета.





Это далеко не первое уголовное дело , в котором фигурирует «Ремспецмост». Гендиректору компании инкриминируется хищение 1,4 миллиона рублей бюджетных денег, выделенных на завершение ремонта моста Дружбы, а также использование заведомо подложного документа. Следствие считает, что для получения преимущества в торгах на реконструкцию Красного моста, который является объектом культурного наследия, «Ремспецмост» предоставил фиктивный договор о проведении работ на подобном объекте и документы, подтверждающие их исполнение. Так подрядчик «подтвердил» опыт ремонта исторических строений.

По действующему контракту, «Ремспецмост» должен сдать объект до конца 2022 года.