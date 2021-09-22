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11:32, 22 сентября 2021 года

В Ливнах продолжается обустройство Свято-Елисаветинского дома милосердия

Дом милосердия будет предназначен для сопровождаемого проживания взрослых инвалидов, которые не могут обойтись без помощи и присмотра. Дом станет хорошей альтернативой существующим социальным учреждениям.


В Ливнах готовят к работе Свято-Елисаветинский дом милосердия. Он расположится в здании бывшего детского сада «Березка». Приступить к активным работам стало возможно благодаря пожертвованиям. Скоро здесь появится мастерская, где подопечные отделения реабилитации инвалидов детства будут заниматься созданием глиняных сувениров для благотворительных ярмарок. 
 
Елена Трубицына, психолог отделения реабилитации инвалидов детства ЦСОН г. Ливны: «Ребята смогут почувствовать свою значимость, свою необходимость, будут видеть результат труда и получать удовольствие от этого».
 
Скоро в доме милосердия начнёт работу домовой храм. Помещение для него уже выбрали и освятили. Оно будет с отдельным входом, чтобы заглянуть сюда и получить духовную поддержку могли не только подопечные дома милосердия. Окормлять домовый храм будет священник Ливенского кафедрального собора Александр Хохлов.
 
В будущем в доме милосердия воспитанники будут не только жить, но и заниматься повседневным трудом - таким как работа в саду или, например, мытье посуды. 
 
Работы в основных помещениях дома милосердия планируют завершить в ближайший год. Чтобы уже в скором будущем подопечные отделения реабилитации инвалидов детства могли успешно социализироваться, трудиться и приносить пользу себе и окружающим.


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Екатерина Игнатюк
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